Португальский футболист Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром УЕФА в 2019 году.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Уточняется, что Роналду завершил календарный год в качестве лучшего бомбардира турниров УЕФА уже в четвертый раз за последние семь лет.

Португалец забивал больше всех в УЕФА среди сборных и клубов в 2013, 2014 и 2017 годах.

При этом в прошлом году Роналду опередил Дайшона Редана, который выступал за юношескую сборную Нидерландов и “Челси”.

Отмечается, что португалец забил семь голов за итальянский “Ювентус” в 2019 году и 14 голов за сборную Португалии в квалификации на Евро-2020 и Лиге наций УЕФА.

На втором месте расположился форвард национальной сборной Англии и “Тоттенхема” Гарри Кейн. На третьем месте футболистка “Арсенала” и сборной Нидерландов Вивианн Мидема.