Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Уточняется, что Роналду завершил календарный год в качестве лучшего бомбардира турниров УЕФА уже в четвертый раз за последние семь лет.
Португалец забивал больше всех в УЕФА среди сборных и клубов в 2013, 2014 и 2017 годах.
При этом в прошлом году Роналду опередил Дайшона Редана, который выступал за юношескую сборную Нидерландов и “Челси”.
Отмечается, что португалец забил семь голов за итальянский “Ювентус” в 2019 году и 14 голов за сборную Португалии в квалификации на Евро-2020 и Лиге наций УЕФА.
На втором месте расположился форвард национальной сборной Англии и “Тоттенхема” Гарри Кейн. На третьем месте футболистка “Арсенала” и сборной Нидерландов Вивианн Мидема.
- Ранее голкипер сборной Украины по футболу Андрей Пятов попал в символическую сборную отборочного цикла на Евро-2020.