Звезда "Ювентуса", футболист из Португалии Криштиану Роналду предложил отдать свои гостиницы под больницы, где будут лечить больных коронавирусом.

Об этом пишет испанская спортивная газета Marca.

Сообщается, что Роналду готов разместить в своей сети отелей CR7 госпитали для лечения пациентов, у которых обнаружили коронавирус. Также предлагается использовать гостиницы футболиста для размещения карантина с бесплатным пребыванием. Кроме того, Роналду заявил, что готов оплачивать работу врачей и другого персонала из собственных средств.

Речь идет о принадлежащей Роналду сети отелей CR7. Два четырехзвездочных отеля этой сети находятся в португальских городах Фуншала и Лиссабон.

Отметим также, что на данный момент сам футболист пребывает в самоизоляции на родном острове Мадейра (Португалия) в связи с тем, что у его коллеги по клубу — португальца Даниэла Ругани — обнаружили коронавирус.

На сегодня в Португалии зарегистрировано 169 случаев заболевания коронавирусом. Двое пациентов выздоровели. Смертельных случаев — нет.