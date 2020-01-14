Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что сотрудничество с Национальным институтом рака компания Roshen начала еще в 2018 году. Тогда корпорация отремонтировала и оборудовала помещение, предназначенное для афереза (забора) стволовых клеток (для трансплантации костного мозга) и донорских тромбоцитов.

В частности, в 2018 году Roshen оказал помощь Институту рака на 2,9 млн грн. На эти средства было отремонтировано помещение, закуплена мебель и часть специализированного оборудования.

“В начале осени Roshen начал капитальный ремонт части помещений второго корпуса Национального института рака. Мы планируем завершить работы в августе 2020 года, однако из-за ужасного состояния самого здания, коммуникаций возникают дополнительные незапланированные работы, но мы пока идем по графику и думаем, что успеем в запланированный срок”, – отметила директор по развитию социальных проектов Ирина Пономаренко.