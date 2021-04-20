Росія продовжує стягувати війська до кордону з Україною та Криму: нові супутникові знімки

Росія продовжує стягувати до тимчасово анексованого Криму та кордону з Україною армію та військову техніку.

Про це свідчать нові супутникові знімки, інформує американське видання The Wall Street Journal.

Зокрема, супутникові дані підтверджують, що Росія перекинула військові літаки до захопленого Криму та на бази вздовж кордону України. На фото, зробленому 16 квітня, зафіксовані винищувачі Су-30 ,вишикувані на злітній смузі авіабази в Криму. Цікаво, що наприкінці березня літаків там не було.

Також на півострові розташовано інші російські військові частини, які охоплюють повітряно-десантні війська, мотострілецькі та бронетанкові частини, бойові гвинтокрили, димогенератори, розвідувальні безпілотники та військові шпиталі.

Видання зазначає, що Росія розмістила винищувачі Су-34, Су-30, Су-27, Су-25 й Су-24 на території інших регіонів.

На фото, яке датується 15 квітня, зафіксовано корпус російських військ, польовий шпиталь, бойові гвинтокрили та військову техніку на полігоні Опук у Криму.

На цьому знімку, зробленому 15 квітня, видно повітряно-десантні війська на Ангарському полігоні у Криму.

На авіабазі Саки також з’явилися винищувачі країни-агресора.

На цьому фото від 10 квітня зафіксовано мотострілецьку бригаду на полігоні Погонов у російському Воронежі.