Covid-19 Украина

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Российские хакеры получили доступ к данным Microsoft

Хакеры, устроили масштабную кибератаку на корпоративные и правительственные системы США, смогли получить доступ к внутренним системам корпорации Microsoft и посмотреть исходники для создания программных продуктов.

Пятница, 1 января 2021, 14:26

Об этом говорится в сообщении Microsoft.

Так, 31 декабря корпорация подтвердила, что хакеры, которых связывают с российскими властями, просматривали исходные коды. В Microsoft отметили, что загрузили модифицированное хакерами вредоносное программное обеспечение от SolarWinds, так же как правительственные учреждения США и другие американские компании, которые потерпели кибератаку.

В то же время в компании не уточнили, какую именно часть исходного кода видели хакеры. Однако известно, что злоумышленники зашли к внутренним аккаунтам, смогли просматривать исходный код, но никаких изменений не вносили.

Однако инцидент “расследовали и исправили”.

“Эта деятельность не представляет угрозы безопасности наших услуг или любых данных клиентов, но мы хотим быть прозрачными и информировать о том, что узнали”, – говорится в заявлении.

  • 9 декабря ведущая американская фирма по кибербезопасности FireEye заявила о взломе со стороны неназванного национального государства и краже инструментов, которые могут быть использованы для новых кибератак. Вероятно, речь идет о России.
  • На этой неделе стало известно о крупной кибератаке, которую связывают со структурами российской разведки, коснувшейся десятка федеральных ведомств США. #Буквы рассказывают, что известно о кибератаке.
  • Государственный секретарь Майк Помпео стал первым членом администрации Дональда Трампа, публично обвинившим Кремль во взломе десятков государственных и частных систем.
  • Американская компания Microsoft заявила, что Соединенные штаты Америки и другие страны, которые подвергались кибератакам, должны объединиться и предпринять скоординированные меры глобальной кибербезопасности.
  • Избранный президент США Джо Байден заявил, что на американский бизнес и федеральные службы была осуществлена масштабная кибератака.
Теги: кібератака, США, хакеры, Microsoft, РФ

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