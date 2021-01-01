Российские хакеры получили доступ к данным Microsoft

Хакеры, устроили масштабную кибератаку на корпоративные и правительственные системы США, смогли получить доступ к внутренним системам корпорации Microsoft и посмотреть исходники для создания программных продуктов.

Об этом говорится в сообщении Microsoft.

Так, 31 декабря корпорация подтвердила, что хакеры, которых связывают с российскими властями, просматривали исходные коды. В Microsoft отметили, что загрузили модифицированное хакерами вредоносное программное обеспечение от SolarWinds, так же как правительственные учреждения США и другие американские компании, которые потерпели кибератаку.

В то же время в компании не уточнили, какую именно часть исходного кода видели хакеры. Однако известно, что злоумышленники зашли к внутренним аккаунтам, смогли просматривать исходный код, но никаких изменений не вносили.

Однако инцидент “расследовали и исправили”.

“Эта деятельность не представляет угрозы безопасности наших услуг или любых данных клиентов, но мы хотим быть прозрачными и информировать о том, что узнали”, – говорится в заявлении.