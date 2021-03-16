Во вторник, 16 марта, пограничный наряд Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в Сумской области зафиксировал нарушение воздушного пространства со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Известно, что российский вертолет залетел на расстояние около 50 метров на территорию Украины. После этого он вернулся обратно.

“По данному случаю Государственная пограничная служба Украины немедленно направила письмо на пограничное управление ПС ФСБ РФ по Белгородскому и Воронежскому участках о нарушении режима государственной границы Украины российским вертолетом и требованием сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению”, – говорится в заявлении.

На данный момент российские пограничники не предоставили ответа на письмо.

О нарушении воздушного пространства со стороны России проинформированы все заинтересованные министерства и ведомства.