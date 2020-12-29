Об этом сообщает агентство Reuters.
В понедельник, 28 декабря, по данным международной системы позиционирования морских судов, трубоукладочное судно “Фортуна” оставило строительную площадку “Северного потока-2” в Балтийском море.
После этого судно направилось в северогерманский порт Висмар, что может свидетельствовать о том, что строительство 2,6-километрового участка газопровода в водах Германии могло быть завершено.
Как известно, прокладку газопровода, с помощью которого Россия планирует перекачивать газ в Западную Европу в обход Украины, на этом участке прекратили почти год назад. Это произошло из-за введения США санкций в отношении европейских подрядчиков. В начале декабря текущего года Россия возобновила процесс, уже своими силами.
Компания “Северный поток-2” не ответила на запрос агентства о комментарии относительно последних событий, однако подтвердила российскому изданию “Интерфакс“, что работы на этом участке завершены.
Ожидается, что следующим этапом будет строительство в экономической зоне Дании. Компания пока не сообщает о своих планах.
- Ранее президент США Дональд Трамп наложил вето на проект военного бюджета страны на 2021. Этот оборонный бюджет включал новые санкции против российских газопроводов “Северный поток-2” и “Турецкий поток”.
- Еще в сентябре канцлер Германии Ангела Меркель не исключала санкций против российского газопровода “Северный поток-2” из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
- К отказу от строительства “Северного потока-2” Германию призвал и сейм Литвы.