Об этом сообщает агентство Reuters.

В понедельник, 28 декабря, по данным международной системы позиционирования морских судов, трубоукладочное судно “Фортуна” оставило строительную площадку “Северного потока-2” в Балтийском море.

После этого судно направилось в северогерманский порт Висмар, что может свидетельствовать о том, что строительство 2,6-километрового участка газопровода в водах Германии могло быть завершено.

Как известно, прокладку газопровода, с помощью которого Россия планирует перекачивать газ в Западную Европу в обход Украины, на этом участке прекратили почти год назад. Это произошло из-за введения США санкций в отношении европейских подрядчиков. В начале декабря текущего года Россия возобновила процесс, уже своими силами.

Компания “Северный поток-2” не ответила на запрос агентства о комментарии относительно последних событий, однако подтвердила российскому изданию “Интерфакс“, что работы на этом участке завершены.

Ожидается, что следующим этапом будет строительство в экономической зоне Дании. Компания пока не сообщает о своих планах.