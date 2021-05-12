Росія не квапиться виконувати обіцянки щодо відведення своїх військ від кордонів України. Відтак, загроза збройної агресії повністю не минула.

Про це розповів міністр оборони України Андрій Таран під час спілкування з журналістами на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Безпека країни”.

“За даними, які я отримав сьогодні вранці, Росія не поспішає виконувати свої обіцянки щодо відведення військ від нашого кордону. Зокрема, ми спостерігаємо, за даними нашої розвідки, за інформацією, яку ми отримуємо від розвідок наших західних партнерів, – Росія дуже повільно відводить війська. Відводить – це так, але дуже повільно. І те, що вони обіцяли до травня вже відвести війська, не відповідає дійсності“, – наголосив Таран.

За його словами, Росія за вчора-сьогодні відвела від кордонів України близько 7,5 тис. військових.

“Якщо вчора ми казали про 3,5 тисячі, то сьогодні це може становити десь біля 4 тисяч військовослужбовців”, – заявив міністр.

Очільник Міноборони уточнив, що на північному кордоні з РФ російська військова техніка залишається, відводяться лише війська.

“Важливо зазначити, що на нашому північному кордоні з РФ техніка залишається, відводяться лише війська. А ми знаємо, що головним чинником, який не так швидко дозволяє пересувати війська, є необхідність пересування техніки. Тому якщо техніка залишається, перекидання особового складу не становить значної складності”, – додав Таран.

Він зазначив, що зараз також ретельно відстежується ситуація в сусідній Білорусі. Україна серед можливих сценаріїв не виключає ймовірності вторгнення російських військ з білоруського напрямку або ж “поширення військової агресії через територію Білорусі”.

“Але наразі безпосередніх загроз ми не відзначаємо. Водночас у разі необхідності в нас розроблені Генеральним штабом певні плани. І ми знаємо, що робити, якщо ми побачимо ознаки створення угруповання збройних сил, яке може бути застосоване через територію Білорусі для нападу на Україну”, – сказав Таран.

(На відео – з 1:55)