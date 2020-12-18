Об этом во время общения с турецкими медиа заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

“Подготовка Россией к размещению ядерного оружия в Крыму представляет серьезную опасность для всей Европы и цивилизованного мира. Попытка Российской Федерации установить доминирование в Черноморском бассейне является большой угрозой экономике Украины, Турции и других европейских стран”, — сказал Андрей Таран.

Кроме этого, министр заявил о препятствовании со стороны России свободному судоходству в Керченском проливе, а также подавлении коммуникации средствами радиоэлектронной борьбы для препятствования навигации воздушных судов и судоходству в Черном море. Обеспокоенность из-за этого, по словам Тарана, разделяют другие страны региона, в частности, Румыния.