Російська Федерація оголосила про намір закрити частину акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки на пів року. Україна заявила протест.

Про це йдеться в заяві МЗС України, оприлюдненій 15 квітня.

Напередодні Російська Федерація оголосила про намір закрити на пів року (з наступного тижня і до жовтня поточного року) частину акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань.

МЗС України наголошує, що це — чергова спроба РФ порушити норми й принципи міжнародного права та узурпувати суверенні права України щодо регулювання судноплавства в цих акваторіях.

“Також цей крок є грубим порушенням права на свободу судноплавства, гарантованого Конвенцією ООН з морського права. Відповідно до Конвенції, Російська Федерація не повинна перешкоджати або заважати транзитному проходу через міжнародну протоку до портів в Азовському морі”, — наголосили в МЗС.

Міністерство нагадує, що ці дії слідують за нарощенням військової присутності поблизу кордону України. В купі це, зазначають у МЗС, свідчить про небажання РФ припинити агресію проти України.

“Поведінка російської сторони вказує на відсутність будь-яких намірів з її боку відмовитись від продовження агресії проти України з використанням військових та гібридних методів. Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з цими діями Російської Федерації та вимагає негайно скасувати рішення про незаконне закриття окремих акваторій Чорного моря“, — йдеться в повідомленні відомства.

МЗС України закликало міжнародних партнерів посилити політико-дипломатичний тиск на Росію задля скасування рішення про закриття акваторії та припинення ескалації в Азово-Чорноморському регіоні.