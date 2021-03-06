Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в администрации президента США Джо Байдена опасаются, что Россия и Китай могут использовать предоставление вакцин от коронавируса COVID-19 для политического влияния.

Об этом она сказала во время брифинга.

Она выразила обеспокоенность тем, что Россия и Китай не следуют международным согласованным процедурам поставок вакцин, а предлагают их сами, нарушая установленный порядок.

“Я бы сказала, что мы обеспокоены тем, что Россия и Китай стараются использовать вакцины от коронавируса как инструмент для дипломатии”, – сказала Псаки.

Она отметила, что Белый дом предпочитает реализацию распространения вакцин между странами через международные механизмы типа COVAX.