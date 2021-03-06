Об этом она сказала во время брифинга.
Она выразила обеспокоенность тем, что Россия и Китай не следуют международным согласованным процедурам поставок вакцин, а предлагают их сами, нарушая установленный порядок.
“Я бы сказала, что мы обеспокоены тем, что Россия и Китай стараются использовать вакцины от коронавируса как инструмент для дипломатии”, – сказала Псаки.
Она отметила, что Белый дом предпочитает реализацию распространения вакцин между странами через международные механизмы типа COVAX.
- Стратегия вакцинации Евросоюза от коронавируса COVID-19 провалилась, так некоторые из государств-членов блока просят о поставках вакцин Россию, Израиль и Китай.