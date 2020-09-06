Об этом сообщает The New York Times.

Издание опросило правоохранителей, а также нынешних и бывших сотрудников разведывательных служб США. Они подтвердили, что почти все “противники Соединенных Штатов”, включая Россию, Кита и Иран, предпринимали попытки украсть данные американских исследователей, связанные с разработкой вакцины от коронавируса COVID-19.

“Было бы удивительно, если бы они не пытались украсть самые ценные биомедицинские исследования, которые создаются прямо сейчас. Ценные с финансовой точки зрения и бесценные с геополитической точки зрения”, — сказал Джон Демерс, высокопоставленный чиновник Министерства юстиции о Китае.

Китай

По данным чиновников, связанных с разведкой, об усилиях Китая в этом направлении стало известно еще в феврале.

Известно, что Китай тайно использовали Всемирную организацию здравоохранения при попытках взлома данных о вакцинах как в Соединенных Штатах, так и в Европе. Предполагается, целью было раньше других узнать, какие препараты в организации считают наиболее перспективными.

Нападениям Китая в США подвергались не фармацевтические компании, а исследовательские центры при университетах. В частности, речь идет об Университете Северной Каролины. Это может быть связано с предположением о том, что данные университетов защищены хуже. К тому же, исследователи делятся большим количеством информации о потенциальных вакцинах для экспертной оценки, что дает шанс получить доступ к составам и стратегиям разработки вакцин.

На фоне этого университеты начали больше беспокоиться о своей безопасности. Пресс-секретарь университета Лесли Минтон заявляла, что вуз “регулярно получает предупреждения об угрозах от агентств безопасности США” и вложил средства в “круглосуточный мониторинг”, чтобы “помочь защититься от постоянных угроз повышенной опасности со стороны организаций, спонсируемых государствами”.

По данным ФБР, администрация президента Дональда Трампа в июле приказала Китаю закрыть свое консульство в Хьюстоне отчасти потому, что китайские оперативники использовали его в качестве форпоста.

Также чиновники предполагают, что Китай пытался использовать в своих интересах исследовательские партнерские программы между американскими и китайскими университетами.

Россия

Одновременно с тем, как США узнали о хакерских атаках Китая, британские специалисты узнали об усилиях России. Как было объявлено в июле британскими, американскими и канадскими спецслужбами, Россия сконцентрировала свое внимание на шпионаже за исследованиями Оксфордского университета и его фармацевтического корпоративного партнера AstraZeneca.

По имеющейся информации, российский хакеры, пойманные при попытке краже информации о вакцинах, входили в группу, известную как Cozy Bear. Группа хакеров, связанных с Cozy Bear, была одной из тех, что в 2016 году взломали компьютерные серверы демократов.

Результаты шпионажа

Пока ни одна корпорация или университет не объявляли о кражах данных. Однако, по словам одного американского правительственного чиновника, некоторые попытки взлома позволили, по крайней мере, преодолеть защиту и проникнуть внутрь компьютерных сетей.

По словам представителей спецслужб, хакеры из Китая и России использовали уже известные уязвимости, которые можно устранить, а не более совершенное кибероружие, нацеленное на неизвестные бреши в компьютерной безопасности.

“Это действительно гонка на время, когда хорошие парни ищут уязвимости и исправляют их, устанавливают эти исправления до того, как злоумышленник найдет их и воспользуется ими. Гонка напряжена, как никогда”, — отметил Брайан С. Уэр, помощник директора по кибербезопасности Министерства внутренней безопасности.

В настоящее время публично идентифицированы только две команды хакеров — по одной из России и Китая. Однако, по словам правоохранителей, несколько хакерских групп почти из всех спецслужб этих двух стран пытались украсть информацию о вакцинах.