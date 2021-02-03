Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация продлили действие договора о сокращении ядерных вооружений на максимальный срок — до 2026 года.

Об этом сообщает Государственный департамент США.

Как сообщается, договор был продлен без внесения изменений. Это решение позиционируется как первый шаг к выполнению обещания нового президента США Джо Байдена по защите американцев от ядерных угроз.

“Продление гарантирует, что до 5 февраля 2026 года будут проходить проверки соблюдения ограничений для российских межконтинентальных баллистических ракет, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков. Режим проверки позволяет нам контролировать соблюдение Россией договора и позволяет нам глубже понять ядерную позицию России”, — информирует американское ведомство.

Что это за договор?

New START, СНВ-III или Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений — это договор о сокращении ядерных вооружений между США и Российской Федерацией.

Договор предусматривает уменьшение количества стратегических ядерных ракетных установок. Количество развернутых ядерных боезарядов по договору сокращено до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц. Количество неактивных ядерных боеголовок, накопленных Россией и Соединенными Штатами, договором не ограничивается.

Соглашение было подписано 8 апреля 2010 в Праге тогдашними президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. Документ вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он рассчитан на 10 лет (то есть до 2021 года) с возможностью продления еще на 5.