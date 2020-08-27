Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о рефинансировании долга Беларуси на $1 миллиард. Этот вопрос обсудят премьер-министры двух стран Роман Головченко и Михаил Мишустин.

Об этом сообщает БелТА.

Речь идет о рефинансировании $1 миллиарда из долга Беларуси перед Россией.

“То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты”, – сказал Лукашенко.

Также он заявил, что не допустит обвала белорусской национальной валюты.

“Сейчас уже в открытую наши внутренние негодяи призывают дестабилизировать финансовый рынок. Некоторые люди же этому поддаются – валюту из банков забрать и так далее… Мы не допустим обвала национальной валюты. Если народ хочет купить доллар – пожалуйста, он сегодня стоит сколько и стоит. У нас плавающий курс: спрос большой – значит, дороже будет этот доллар или евро, спрос меньше – значит будет дешевле стоить”, – сказал Лукашенко.