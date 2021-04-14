Про це сказано у звіті “Оцінка глобальних загроз”.

В розвідці зауважили, що Росія намагатиметься використати різні інструменти, аби дестабілізувати геополітичну ситуацію.

“За нашими оцінками, Москва буде використовувати ряд інструментів, особливо кампанії впливу, розвідку та співробітництво в галузі боротьби з тероризмом, військову допомогу і спільні навчання, найманські операції, вбивства і продаж зброї, для просування своїх інтересів або підриву інтересів США і їх союзників”, – йдеться в доповіді.

На думку представників американської розвідки, Росія втручатиметься у кризові ситуації у світі, якщо там будуть залучені їх інтереси

“Ми очікуємо, що Москва буде втручатися в кризи, якщо на карту будуть поставлені російські інтереси, якщо вона може перетворити вакуум влади на спроможності, або коли очікувані витрати від її дій будуть низькими … Росія, ймовірно, продовжить розширювати свою глобальну присутність у військовій сфері, в галузі розвідки, безпеки, торгівлі та енергетики, налагоджувати партнерські відносини як з союзниками, так і противниками США (в першу чергу це стосується висхідної стратегічної співпраці з Китаєм), для досягнення своїх цілей”, – сказано в доповіді.

Американська розвідка звернула увагу на шість пунктів, які вказують на агресивну зовнішню та внутрішню політику Росії.

По-перше, ФСБ організувала вбивство чеченського сепаратиста у 2019 році, а також намагалася отруїти опозиціонера Олексія Навального. По-друге, Росія має можливості для посилення своєї присутності на Кавказі, в Білорусі, в Україні. По-третє, США очікують моменту, коли Росія кине їм виклик у сфері використання воєнної сили та інтеграції інформаційної війни. По-четверте, Росія має спроможності для розгортання сил у стратегічно важливих регіонах. По-п’яте, Росія нарощує ядерний потенціал. По-шосте, Росія розглядає американські вибори, як спосіб дестабілізації ситуації всередині країни.

Управління директора національної розвідки США (ODNI) також опублікувало щорічний звіт. В ньому зазначено, що не лише Росія, але також Китай, Північна Корея та Іран — є зовнішньополітичними загрозами для США.

Також розвідка акцентувала на тому, що кібератаки залишаються “гострою загрозою” національній безпеці США.

“Хоча все більша кількість країн і недержавних суб’єктів володіють такими можливостями, ми як і раніше найбільше стурбовані Росією, Китаєм, Іраном і Північною Кореєю… Багато досвідчених іноземних кіберзлочинців, націлених на Сполучені Штати, підтримують взаємовигідні відносини з цими та іншими країнами, які пропонують їм безпечний притулок або отримують зиск від їх діяльності”, – сказано в доповіді.

Звіт планується обговорити в середу під час слухань у Комітеті з розвідки Сенату і в четвер під час слухань у Комітеті з розвідки Палати представників. Директор національної розвідки Авріл Хейнс, Директору ФБР Крістоферу Рею і директору ЦРУ Вільяму Бернсу слід бути присутніми на обох слуханнях.

Що відомо про стягування військ РФ до українського кордону?

Нагадаємо, що 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, зокрема до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.

При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході і на півдні.