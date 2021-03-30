Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины, в том числе и под видом подготовки к учениям "Запад-2021", которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре.

Об этом заявил сегодня, выступая в Верховной Раде, начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, информирует корреспондент #Букв.

По его словам, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях расположены 28 батальонных тактических групп противника. Речь идет о Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ и территории незаконно оккупированного Крыма.

“Но в последнее время из разных регионов РФ под видом контрольных занятий в зимний период обучения, поддержания боевой готовности и подготовки к будущим совместным стратегическим учениям “Запад-2021” вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины – на севере, на востоке и на юге. А именно в Брянской, Воронежской областях, в АР Крым”, – подчеркнул Хомчак.

“В целом ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозы для военной безопасности государства”, – добавил он.

Хомчак уточнил, что с 2014 года, за время оккупации Крыма осуществлено наращивание объединения войск России (сейчас оно составляет 32 700 военных). В середине марта этого года Россия тренировала свой десант при поддержке артиллерии на крымском полигоне “Опук”. После завершения учений эти подразделения были оставлены в районе полигона. Дополнительно туда переместили еще 5 батальонных тактических групп.

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернули группировки российских оккупационных войск – “первый и второй армейские корпуса” в составе 14 боевых бригад, полков, а также подразделений обеспечения (общая численность составляет около 28 тысяч человек). Они действуют при поддержке российских регулярных войск, а на командных должностях находятся кадровые офицеры ВС РФ.

“С территории РФ не прекращается логистическая поддержка оккупационных администраций. С начала года в ОРДЛО переместили около 19 тысяч тонн горючего, 335 тонн боеприпасов, 35 автомобилей, три танка, реактивные системы залпового огня, специальную технику. Противник периодически, грубо пренебрегая договоренностями о прекращении огня, продолжает увеличивать огневую активность с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения: артиллерии 122-го калибра и минометов 82-го и 120-миллиметрового калибра, усиливать передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами”, – добавил Хомчак.