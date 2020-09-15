Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Россия не требует внесения изменений в постановление Верховной Рады о местных выборах для того, чтобы провести их в ОРДЛО.

Об этом шла речь в эфире шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.

“Есть еще один миф — что РФ требует от нас пересмотра определенного нормативного акта, принятого Верховной Радой. Второй миф, и с этим же связанный, что Российская Федерация требует проведения, хочет изменить это постановление, чтобы провести выборы в ОРДЛО 25 октября. Это — миф, чушь. Такого требования не существует”, — заявил он.

По словам Резникова, Россия и другие стороны переговоров в “нормандском” и минском форматах понимают, что условий для проведения выборов в ОРДЛО нет.

“Они как раз не готовы проводить, к сожалению, выборы 25 октября в ОРДЛО, как бы нам самим не хотелось. Потому что они прекрасно понимают, что для этого необходимо выполнить условия по безопасности, которые прописаны в Минских соглашениях: вывезти иностранные войска, а именно — Российской Федерации, а также разоружить незаконные вооруженные формирования, провести полную демилитаризации и обеспечить проведение там полноценной избирательной кампании в соответствии с Копенгагенских стандартами, под контролем и, конечно, по закону Украины”, — сказал он.

Резников пояснил, что вопрос о внесении изменений в постановление задает не только Россия, но и партнеры по “нормандскому формату”.

“Если бы это был вопрос только с российской стороны — была бы одна история, но этот вопрос нам продублировали партнеры по “нормандскому формату”, — отметил вицепремьер.

Это связано с тем, что в постановлении парламента о предстоящих выборах кроме перечисленных условий указано еще одно. Оно касается того, что выборы могут проходить на оккупированных территориях после получения Украиной контроль над границей с РФ, что противоречит Минским соглашениям (там порядок обратный, сперва — выборы, потом — контроль над границей). Однако Украина официально не анонсировала выход из Минских соглашений, поэтому “возникает вопрос, как толковать этот пункт”.

Таким образом, хотя речь идет о внесении изменений в постановление относительно местных выборов, которые состоятся в октябре 2020 года, стороны интересует прежде всего то, ставит ли этот документ под угрозу выборы в ОРДЛО в будущем и означает он, что Украина отказывается от выполнения Минских соглашений.

Резников отметил, что указанное несоответствие в постановлении была замечено нардепами ранее, поэтому еще 28 июля в парламент было внесено предложение о внесении соответствующих изменений.

Председатель фракции “Слуги народа” Давид Арахамия в прямом эфире отметил, что соответствующее предложение парламент должен рассмотреть в пятницу, но дойдет ли парламент до него — неизвестно.

Арахамия сообщил, что для обсуждения этого вопроса фракция соберется на отдельное заседание с участием Резникова. Также должны состояться консультации с другими фракциями.

Что известно о возможных изменениях в постановление о местных выборах?

15 июля Верховная Рада Украины назначила на 25 октября 2020 очередные местные выборы. Согласно этому постановлению, проведение выборов невозможно на оккупированных территориях Украины — только на подконтрольной украинскому власти территории.

19 августа во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе глава делегации Украины Леонид Кравчук проинформировал стороны о том, что обратился в парламент по поводу этого постановления парламента.

Он попросил Раду рассмотреть вопрос о соответствии постановления закону “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и Минским соглашениям.

Впоследствии Кравчук объяснил, что изменение текста постановления является требованием российской стороны.

С обращением по поводу изменений в постановление обратился в парламент и заместитель главы делегации Витольд Фокин. По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, обращение Фокина имеет совсем иной смысл.

26 августа, после заседания парламентского комитета по вопросам государственной власти, на котором рассматривался письмо Кравчука, Резников проинформировал, что выборы в ОРДЛО регулируются не этим постановлением, а отдельным законом, который должен принять парламент.

31 августа Разумков сообщил, что постановление о выборах Верховная Рада принимать за 90 дней до их проведения. Если вносить изменения в постановление сейчас, будут нарушены сроки и это может привести к срыву выборов по всей стране.

2 сентября, информируя об итогах заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, в Офисе президента отметили, что представители РФ в ТКГ и продолжают настаивать на внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины и блокируют обсуждение других вопросов.