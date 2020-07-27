Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не может отвечать за прекращение огня на Донбассе.

Об этом сообщает российское агентство “ТАСС”.

По словам Пескова, прекращение огня на Донбассе – существенный шаг для снижения напряженности. Однако, спикер Путина заявил, что Москва не может дать гарантий соблюдения прекращения огня.

“На уровне “нормандского формата” – это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что Россия не является участником конфликта на юго-востоке Украины“, – сказал он.

Напомним, что на Донбассе вводится режим прекращения огня. Полное прекращение боевых действий начинается с 00:01 понедельника, 27 июля.