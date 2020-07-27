Об этом сообщает российское агентство “ТАСС”.
По словам Пескова, прекращение огня на Донбассе – существенный шаг для снижения напряженности. Однако, спикер Путина заявил, что Москва не может дать гарантий соблюдения прекращения огня.
“На уровне “нормандского формата” – это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что Россия не является участником конфликта на юго-востоке Украины“, – сказал он.
Напомним, что на Донбассе вводится режим прекращения огня. Полное прекращение боевых действий начинается с 00:01 понедельника, 27 июля.
- В понедельник, 27 июля, под Офисом президента Владимира Зеленского состоится акция протеста из-за условий установления “перемирия” на Донбассе.
- 8 июля на очередном заседании Трехсторонняя контактная группа (Украина, Россия, ОБСЕ) предварительно согласовала 13 участков для разминирования на Донбассе.