Сотрудники американской разведки утверждаю, что за публикацией писем, которые якобы принадлежат Хантеру Байдену, может стоять Россия.

Об этом сообщает Politico.

Речь идет о переписке, которую ранее опубликовали в издании New York Post. Это компрометирующая переписка, якобы принадлежащая Байдену с украинским коллегой из компании Burisma Вадимом Пожарским.

В письме за 2015 год Пожарский благодарит Хантера за то, что он организовал ему встречу с отцом, на тот момент вице-президентом США Джо Байденом.

В разведке считают, что переписку журналистам могли слить российские спецслужбы. Так считаю более 50 разведчиков.

В распоряжении Politico есть письмо экс-руководителя Центрального разведывательного управления США, бывшего главы Пентагона и других чиновников.

Ник Шапиро, бывший главный помощник директора ЦРУ Джона Бреннана, предоставил Politico письмо в понедельник.

В нем сказано, что появление электронных писем Байдена-младшего имеет “все классические признаки российской информационной операции”.

“Если мы правы, Россия пытается повлиять на то, как американцы будут голосовать на выборах, и мы твердо убеждены, что американцы должны знать об этом”, – сказано в письме.

Никаких доказательств этого факта разведчики не предоставили.

Директор национальной разведки Джон Рэтклифф заявил, что информация о ноутбуке Байдена “не является частью какой-то российской дезинформационной кампании”, хотя ФБР продолжит расследование относительно того, была ли замешана Россия.