Россия продолжает наращивать боевые возможности своих оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Такие данные Главного управления разведки обнародовала в пресс-служба Министерства обороны Украины.

“Командование вооруженных сил РФ продолжает наращивать боевые возможности российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, в частности, за счет усиления взаимодействующих соединений и частей, дислоцированных на территории России вблизи границы с Украиной”, – отмечается в сообщении.

По данным разведки, с начала апреля осуществляется доукомплектование боевых подразделений Южного военного округа ВС РФ “за счет прибытия в командировку личного состава на неопределенный срок из состава Западного, Центрального и Восточного военных округов ВС РФ”.

“Таким образом командование противника увеличивает постоянный резерв для возможности быстрого доукомплектования первого и второго армейских корпусов (в ОРДЛО – отдельных районах Донецкой и Луганской областей, – ред.) кадровыми российскими военнослужащими”, – подчеркивается в сообщении.

У украинской разведки также есть данные, что в результате несоблюдения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами “растет число безвозвратных и санитарных потерь среди российских оккупантов”. В частности, 4 апреля в одном из соединений противника погибли двое российских оккупантов и один получил тяжелое ранение в результате взрыва мин, которые хранились с нарушением мер безопасности.

(На видео – с 1:50)

Как известно, 1 апреля в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям на Донбассе, в том числе к продвижению своих войск вглубь территории Украины.

Перед этим начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях были расположены 28 батальонных тактических групп противника. Речь идет о Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ, а также о территории незаконно оккупированного украинского Крыма.

При этом вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины – на севере, на востоке и на юге.