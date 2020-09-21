Сегодня, 21 сентября, Россия начала стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020", которые пройдут возле украинских границ.

Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

В частности, учения, которые продляться до 26 сентября, пройдут на территории Южного военного округа, в который входят пограничные с оккупированным Донбассом области России и аннексированный Крым.

В практических действиях войск на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Отмечается, что в ходе учения будут отработаны вопросы применения группировок войск коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на юго-западе Российской Федерации.

На первом этапе учений органы военного управления проведут планирование боевых действий в созданной по учению условной военно-политической обстановке. Будут отработаны вопросы взаимодействия между воинскими контингентами стран-участниц учения по отражению ударов средств воздушного нападения, ведению разведывательно-поисковых и оборонительных действий.

На втором этапе планируется решать задачи непосредственного управления войсками в ходе ведения совместных боевых действий. Предполагается проведение розыгрышей действий сухопутных группировок войск, группировок авиации и ПВО, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии. Кроме того, в ходе учения предусмотрены практические мероприятия войск, направленные на отработку вопросов развертывания и ведения территориальной обороны.