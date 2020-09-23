Россия в ответ на санкции Европейского Союза приняла решение о расширении списка представителей ЕС, которым запрещен въезд на территорию страны.

Об этом говорится в заявлении МИД России.

“Действуя, как и прежде, в обход существующих международных норм, ЕС продолжает расширять свой санкционный инструментарий и применять его под надуманными и порой абсурдными предлогами”, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что расширяют список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в РФ, в ответ на санкции ЕС.

“В ответ на действия Европейского союза российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза”, – сообщили в МИД РФ.