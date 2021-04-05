Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Спутниковые снимки, предоставленные CNN компанией космических технологий Maxar, демонстрируют резкий и непрерывный рост российских военных баз, количества оборудования и подземных хранилищ на арктическом побережье страны. Среди размещенного там оружия — истребители “МиГ-31”, торпеды “Посейдон” и др.

Так, на спутниковых снимках можно увидеть медленное и методичное укрепление аэродромов и баз “трилистник” за последние пять лет.

Неназванный высокопоставленный чиновник Госдепартамента сказал CNN, что Россия “явно бросает военный вызов в Арктике”, поскольку занимается переоборудованием старых баз времен холодной войны и строит новые объекты недалеко от Мурманска.

Представитель Пентагона Томас Кэмпбелл отметил, что РФ модернизирует аэродромы советских времен и радарные установки, строит новые порты и поисково-спасательные центры, а также наращивает свой флот из ледоколов с ядерными и традиционными установками.

Указанные базы находятся на территории России и являются частью защиты границ и береговой линии. Однако официальные лица США выразили обеспокоенность по поводу того, что эти силы могут быть использованы для установления фактического контроля над районами Арктики, которые находятся дальше и вскоре станут свободными ото льда.

Кэмпбелл обратил внимание на недавнее создание сил быстрого реагирования на двух арктических аэродромах. Кроме этого, спутниковые снимки показывают проведения испытаний в районе Нагурского, вероятно, “МиГ-31”.

Российские официальные лица подтверждали государственным россСМИ, что проводят испытания высокотехнологичного оружия в арктическом регионе. По словам Кэмпбелла, речь, к примеру, об отчетах об успешных испытаниях противокорабельной гиперзвуковой крылатой ракеты “Циркон”.

Издание отмечает, что в США считали это оружие “надуманным и невероятным с технической точки зрения”, но теперь Россия приближается к его реализации. По словам главы норвежской разведки Нильса Стенсонеса, “Циркон” — это “новая технология с гиперзвуковой скоростью, от которой трудно защищаться”.

Относительно упомянутых выше торпед “Посейдон” официальные лица США также выражают беспокойство. Россияне рассказывали СМИ, что торпеды предназначены для доставки боеголовок в несколько мегатонн, вызывающих радиоактивные волны, которые могут сделать участки береговой линии непригодными для жизни на десятилетия.

Кристофер Форд, тогдашний помощник госсекретаря по международной безопасности, в ноябре заявил, что “Посейдон” предназначен для “затопления прибрежных городов США радиоактивными цунами”.

Эксперты сходятся во мнении, что это современное оружие создано с целью влияния “далеко за пределами региона, где ее тестируют”.

Официальные лица США обеспокоены явным стремлением Москвы повлиять на “Северный морской путь” — судоходный путь, который проходит между Норвегией и Аляской вдоль северного побережья России через Северную Атлантику. Он потенциально вдвое сокращает время, необходимое для доставки контейнеров в Европу из Азии через Суэцкий канал.

Беспокойство вызывают и возможные экологические последствия испытаний ядерного оружия, которые проводит Россия.

“Мы обеспокоены экологией. Это не только теоретическая вещь: на самом деле, мы видели серьезные аварии за последние несколько лет. Возможность ядерного заражения абсолютно существует”, — сказал Стенсонес, имея в виду испытания ракеты “Буревестник”, приведшие к смертельной ядерной аварии в 2019 году.