47 стран Генеральной Ассамблеей ООН сделали совместное заявление по случаю седьмой годовщины принятия резолюции о территориальной целостности Украины. Они повторили, что "Россия - сторона конфликта на востоке Украины, а не посредник" для достижения мира.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

В сообщении напомнили, что 27 марта 2014 года Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов государств – членов ООН приняла резолюцию 68/262 “Территориальная целостность Украины”. Этой резолюцией “международное сообщество подтвердило четко и во весь голос свою полную преданность суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах”.

В заявлении сказано, что Россия не остановила свою временную оккупацию Крыма, а наоборот, продолжает “дерзкие нарушения и злоупотребления в области прав человека, а также наращивание военного потенциала на полуострове”, несмотря на требования Генассамблеи.

47 стран-участниц считают, что такие действия со стороны России вызвали беспокойство во всем мире, поскольку противоречат международному праву, Уставу ООН, а также Хельсинкскому акту. Представители ООН подтвердили, что попытки России узаконить попытку аннексии Крыма сейчас не признаны и не будут.

“Мы также решительно осуждаем продолжение Россией дестабилизации ситуации в Украине, особенно действия России в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые свидетельствуют о пренебрежении ею обязательствами, взятыми согласно Минским договоренностям. Мы подтверждаем свою поддержку усилиями нормандского формата и твердую приверженность мирному решению конфликта на востоке Украины, в соответствии с Минскими договоренностями и с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины. Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником”, – сказано в заявлении.

Кроме того, представители 47 стран ООН призвали Россию прекратить оккупацию Крыма.

“Мы приветствуем в принципиальном плане инициативу Украины о создании международной Крымской платформы для консолидации усилий мирового сообщества по Крыму”, – отметили в заявлении.

Это заявление таких стран, как Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Греция, Грузия, Дания, Эстонская Республика, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Княжество Лихтенштейн, Княжество Монако, Нидерланды, Коста-Рика, Латвийская Республика, Литовская Республика, Люксембург, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Республика Болгария, Республика Кипр, Республика Мальта, Республика Маршалловы острова, Республика Молдова, Республика Северная Македония, Республика Польша, Республика Словения, Республика Хорватия, Румыния, Словакия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, США, Турция, Украина, Федеративные Штаты Микронезии, Финляндия, Франция, ФРГ, Чехия, Черногория, Швеция и Япония.