Граждане Беларуси будут участвовать в третьем этапе тестирования вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной в России.

Об этом сообщает белорусское государственное информагентство БелТА.

В понедельник, 24 августа, состоялся очередной телефонный разговор между президентами Беларуси и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным.

По информации издания, президенты, среди прочего, обсудили вопросы, связанные с борьбой с коронавирусом. Они договорились о том, что граждане Беларуси “в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации”.

Кроме того, Беларусь должна стать первой страной, куда эта вакцина будет экспортироваться.

Отметим, что портал Кремля, информируя о разговоре лидеров, не сообщал об указанных договоренностях.

Пресс-служба Лукашенко пока о переговорах не сообщала.