Об этом сообщает белорусское государственное информагентство БелТА.
В понедельник, 24 августа, состоялся очередной телефонный разговор между президентами Беларуси и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным.
По информации издания, президенты, среди прочего, обсудили вопросы, связанные с борьбой с коронавирусом. Они договорились о том, что граждане Беларуси “в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации”.
Кроме того, Беларусь должна стать первой страной, куда эта вакцина будет экспортироваться.
Отметим, что портал Кремля, информируя о разговоре лидеров, не сообщал об указанных договоренностях.
Пресс-служба Лукашенко пока о переговорах не сообщала.
- Напомним, Россия утверждает, что разработала “первую в мире вакцину” против COVID-19.
- Всемирная организация здравоохранения, а также ряд европейских стран и учреждений здравоохранения выразили недоверие этой вакцине, учитывая скорость ее разработки.
- В частности, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что новая вакцина от коронавируса, которую создали в России, вряд ли безопасна и эффективна.
- В Германии раскритиковали и поставили под сомнение заявление России о создании первой в мире вакцины против нового коронавируса COVID-19.
- Во Франции также сомневаются, что осенью мир начнет делать прививки российской вакциной.