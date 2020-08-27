Россия в очередной раз нарушила законодательство Украины и международные договоренности и отправила на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области так называемый "гуманитарный конвой".

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Российская сторона в очередной раз без согласия украинской стороны переместила на территорию Украины так называемый “гуманитарный конвой” для населения на временно оккупированных Российской Федерацией территориях в Донецкой и Луганской областях.

Перемещение произошло через российские пограничные пункты пропуска “Донецк” и “Матвеев Курган” и закрытые Украиной пункты пропуска “Изварино” и “Успенка”.

“При этом российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права, в том числе двусторонними международным договорам”, — отметили в МИД.

Тем самым Россия нарушила законодательство Украины и условия и модальности доставки гуманитарной помощи, которые были ранее согласованы между Украиной, Россией и Международным Комитетом Красного Креста.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с тем, что произошло. Также МИД РФ была отправлена нота протеста с требованием неуклонно соблюдать свои международные обязательства.