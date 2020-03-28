Россия с 0:00 30 марта в рамках борьбы с коронавирусом закрывает свои пункты пропуска на границе.

Соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин, сообщает российское информагентство “Интерфакс“.

В частности, ограничения касаются движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу России, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы.

При этом, данные ограничения не будут распространяться на дипломатов и приравненных к ним чиновников, а также на россиян, которые являются водителями грузовиков международного сообщения, на членов экипажей речных судов, бригады международного железнодорожного сообщения. Также под ограничения не попадают члены официальных делегаций, курьеры дипсвязи и фельдъегерской службы, наделенные соответствующими подтверждающими документами.

Кроме того, не коснутся ограничения граждан в случае выезда из РФ в связи со смертью близкого родственника, граждан РФ, проживающих в Калининградской области и следующих транзитом на основную территорию России или обратно, а также россиян, постоянно проживающих на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины (при наличии паспорта гражданина РФ).