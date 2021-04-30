Міністерство закордонних справ Росії запровадило санкції проти очільника Європарламенту Давида Сассолі. Він заявив, що це не змусить ЄП мовчати про злочини РФ.

Про це повідомляють #Букви.

У четвер, 29 квітня, Європарламент ухвалив резолюцію проти Російської Федерації, у якій закликав зупинити імпорт російських нафти й газу до ЄС, відключити державу від платіжної системи SWIFT та ввести санкції проти наближених до російської влади олігархів у разі вторгнення в Україну.

У п’ятницю, 30 квітня, МЗС РФ ввело санкції проти офіційних осіб ЄС, називаючи це реакцією на введені Радою ЄС у березні санкції. До списку тих, кому заборонено в’їзд до РФ, потрапили:

Давид Марія Сассолі, голова Європейського парламенту;

Іварс Аболішин, голова Нацради Латвії з електронних ЗМІ;

Маріс Балтіниш, директор Центру державної мови Латвії;

Жак Мер, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи;

Йорг Раупах, керівник прокуратури Берліна, Німеччина;

Оса Скотт, голова лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки дослідницького інституту тотальної оборони Швеції;

Ільмар Томуск, голова мовного департаменту Естонії;

Вера Йоурова, заступниця голови Єврокомісії з питань цінностей і транспарентності.

Сассолі, коментуючи це, зазначив, що підозрював, що його не вітають у Кремлі.

“Жодні санкції та залякування не зупинять Європарламент або мене щодо дій для захисту прав людини, свободи та демократії. Погрози не змусять замовкнути. Як писав Толстой, немає величі там, де немає правди”, — заявив він.