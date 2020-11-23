Об этом пятый президент Украины, лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко заявил во время онлайн-дискуссии на Международный форум в Галифаксе (Канада).
“Когда мы встречались с японским премьер-министром, то увидели, что мы очень далеко находимся на планете, но у нас есть общий сосед – это Россия. Это – источник нестабильности, и я уверен, что эта ситуация просто неприемлема. Мы должны бороться против агрессии, как можем, ведь каждый год она все усиливается. Мы должны анализировать новый список санкций, мы должны понимать, что надо продолжать бороться против агрессии РФ “, – отметил Петр Порошенко.
- 16 ноября пятый президент Украины, лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко представил план для борьбы с эпидемией коронавируса.
- Ранее Петр Порошенко потребовал от Правительства и действующего главы государства Владимира Зеленского в течение 72-х часов открыть ведомственные больницы и “Феофанию” для приема больных коронавирусом COVID-19 украинцев.