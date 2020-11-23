Военная агрессия со стороны Российской Федерации это не только угроза Украине, это глобальный вызов. Агрессивная политика РФ все усиливается, поэтому нужно продолжать санкционное давление на Кремль.

Об этом пятый президент Украины, лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко заявил во время онлайн-дискуссии на Международный форум в Галифаксе (Канада).

“Когда мы встречались с японским премьер-министром, то увидели, что мы очень далеко находимся на планете, но у нас есть общий сосед – это Россия. Это – источник нестабильности, и я уверен, что эта ситуация просто неприемлема. Мы должны бороться против агрессии, как можем, ведь каждый год она все усиливается. Мы должны анализировать новый список санкций, мы должны понимать, что надо продолжать бороться против агрессии РФ “, – отметил Петр Порошенко.