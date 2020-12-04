Решение Одесского областного совета об установлении регионального языка — русского — признано противоправным и недействительным.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского окружного админсуда, который рассматривал дело.

В августе 2012 года Одесский облсовет принял решение, которым установил, что на территории Одесской области наряду с украинским языком как государственным распространенным является русский язык как региональный.

Такое решение было принято во исполнение положений закона “Об основах государственной языковой политики”, который известен как “закон Кивалова-Колесниченко”.

Этот закон устанавливал, что государственным языком является украинский, но одновременно существенно расширял использование региональных языков. Закон был принят Радой в июле 2012 года голосами большинства со значительными нарушениями процедуры рассмотрения, в частности, карточками отсутствующих депутатов, и спровоцировал протесты по всей стране.

28 февраля 2018 Конституционный Суд Украины признал Закон Украины “Об основах государственной языковой политики” таким, что не соответствует Конституции Украины.

Впрочем, последующие почти три года решение Одесского облсовета не признавалось утратившим силу.

Первый заместитель прокурора Одесской области обратился в суд с требованием признать решение облсовета противоправным и недействительным, и этот иск был удовлетворен 3 декабря.