Про це повідомляє ТСН.

Українська версія глянцевого журналу Marie Claire випустила нову digital-обкладинку за березень 2021 року. На фото обкладинки позувала 39-річна російська модель, бізнесвумен і дружина мільйонера Аліса Лобанова.

На своїй же сторінці в Instagram Аліса поділилася серією фото, на яких позувала в формі російської збірної з хокею, з якою співпрацює її бренд іграшок Toy.Ru.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alisa (@alisabartova_lobanova)

Раніше жінка неодноразово з’являлася в кліпах скандальних російських зірок, серед яких дві роботи Філіп Кіркорова “Ибица” і “Стеснение пропало”. Також вона була на обкладинках таких журналів як L’Officiel Baltic, “Регіони Росії”, АіФ City, “Великий спорт” і безлічі інших.

Підписники журналу також сприйняли цю обкладинку негативно.

“Це не жарт? Модель, у якої в Інстаграмі кожна фотографія в одязі з написаом Росія? Так не можна”, – пишуть користувачі.

Вибір моделі і рішення випустити цю обкладинку дуже дивний, враховуючи нещодавні події, пов’язані з російськими військами які були сконцентровані на кордоні з Україною і багаторічну війну на Сході.

Варто зазначити, що наразі цього варіанту обкладинки немає в соцмережах журналу.