У Пентагоні повідомили про нарощування останніми двома тижнями російських військ біля українських кордонів. Наразі біля східного кордону України та з боку окупованого Криму їх значно більше, ніж у 2014 році, коли було анексовано півострів.

Про це повідомляє NBC News.

Представник Пентагону Джон Кірбі відмовився назвати конкретні цифри, аби засвідчити факт зростання кількості російських військових біля українських кордонів.

“Що я можу сказати, так це те, що, в цілому, ми й далі спостерігаємо збільшення (військових). Знову ж таки, це викликає у нас занепокоєння… За останніх кілька тижнів ми спостерігали зростання кількості військ вздовж кордону з Україною в окупованому Криму”, – сказав Кірбі.

До цього прессекретарка президента України Володимира Зеленського минулого тижня говорила про те, що біля українських кордонів близько 80 тисяч російських військовослужбовців. 40 тисяч з них перебувають на території окупованого Криму.

За даними Європейського союзу, концентрація російських сил – понад 100 тисяч.

Кірбі звернув увагу на той факт, що наразі російських військ біля українських кордонів більше, аніж це було у 2014 році, коли відбувалася анексія півострова Крим та було тимчасово окуповано частину українського Донбасу.

“Ми закликаємо Росію чіткіше формулювати свої наміри. Ми не віримо, що стягування військ сприяє безпеці та стабільності на кордоні з Україною… Ми чули заяви російської сторони, що це лише навчання… Але ми в цьому не впевнені”, – сказав представник Пентагону.

У Держдепартаменті США висловили аналогічну позицію.

“Росія неодноразово вчиняла агресивні дії проти українських суден і перешкоджала доступу до українських портів в Азовському морі, впливаючи на міжнародну торгівлю України. Це становить ще одну неспровоковану ескалацію триваючої кампанії Москви з підриву і дестабілізації України. Це викликає особливу тривогу на тлі підтверджених повідомлень про нарощування російських військ в окупованому Криму та на кордоні з Україною, що не спостерігалися з моменту вторгнення Росії у 2014 році та інших провокаційних дій, керованих Росією сил на лінії зіткнення”, – сказано в заяві.

У відомстві зазначили, що США “не визнають й ніколи не визнають анексію Криму Росією”.

Загострення на Донбасі

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.

Зокрема 26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, в результаті чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.

За словами Олексія Арестовича — речника української делегації у Тристоронній контактній групі та радник голови Офісу президента Андрія Єрмака — після цих подій президент України Володимир Зеленський намагався зв’язатися з президентом РФ Володимиром Путіним.

8 квітня Зеленський заявив, що від початку року загинули 26 українських захисників.

Раніше президент визнав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.

Через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося у середу.

Під час засідання ТКГ було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.