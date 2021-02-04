Главный редактор кремлевского пропагандистского ресурса RT Маргарита Симоньян предлагает работу сотрудникам заблокированных в Украине телеканалов ZiK, 112 и NewsOne.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Предлагаю работу сотрудникам украинских телеканалов, которые только что закрыл демократ Зеленский”, – написала Симоньян.

Кроме того, она зовет к себе работников медиасферы, которым “остохренило работать против своей страны на различных свалках”.