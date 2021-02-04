Об этом она написала на своей странице в Facebook.
“Предлагаю работу сотрудникам украинских телеканалов, которые только что закрыл демократ Зеленский”, – написала Симоньян.
Кроме того, она зовет к себе работников медиасферы, которым “остохренило работать против своей страны на различных свалках”.
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, а также телеканалов NewsOne, ZIK и “112 Украина“ (номинальным собственником которых является Козак). Санкции предусматривают блокировку вещания всех трех телеканалов (они теперь доступны только на YouTube).
- В 2019 году бывший народный депутат Украины Тарас Козак (фракция партии “Оппозиционный блок”), владелец телеканалов “112 Украина” и NewsOne, стал владельцем телеканала ZIK. Козак является соратником главы политсовета партии “Оппозиционная платформа – За життя”, однако Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не смог доказать связь Виктора Медведчука с покупкой телеканалов.