Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

“Правоохранители страны-агрессора РФ угрожают незаконно осужденному гражданину Украины Александру Шумкова убийством. В течение длительно времени к Александру Шумкову применяется физическое и моральное давления со стороны работников Федеральной службы безопасности РФ. Его заставляют давать ложные показания против другого гражданина Украины по сфабрикованному уголовному делу, а в случае непредоставления таких свидетельств угрожают тем, что он никогда не вернется на родину живым”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что администрация исправительной колонии не позволяет Шумкову отправлять и получать письма от родных, чем грубо нарушает его право на связь с внешним миром, гарантированное пунктом 37 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными.

В связи с этим, Денисова требует от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой срочно обеспечить соблюдение прав украинского политзаключенного, в частности, прекратить физическое и психологическое давление на него и обеспечить ему возможность осуществлять переписку и телефонные звонки.

Кроме того, в условиях объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавирусной инфекции, омбудсмен требует принять необходимые меры, чтобы не допустить заболевания нашего соотечественника.

“Призываю представителей международных правозащитных организаций и дипломатический корпус немедленно отреагировать на грубые нарушения прав гражданина Украины на жизнь, личную свободу и неприкосновенность, а также общения, гарантированные международными конвенциями обязанность выполнения, которых взяла на себя страна агрессор РФ”, – добавила она.

Напомним, украинский военнослужащий, активист, участник “Евромайдана” Александр Шумков был задержан в сентябре 2017 года. В декабре 2018 года он был приговорен к 4 годам лишения свободы якобы за участие в организации “Правый сектор”, которую в России считают экстремистской. В деле утверждается, что Шумков долгое время был личным охранником главы организации Дмитрия Яроша, а потому оказывал влияние на деятельность “Правого сектора”.

В мае 2018 года Александр Шумков объявил голодовку в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова и других незаконно осужденных в РФ граждан Украины. Госдепартамент Соединенных Штатов Америки (США) призывал Россию освободить удерживаемых лиц, в том числе объявившего голодовку Александра Шумкова.