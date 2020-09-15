Российские военнослужащие прибыли в Беларусь для участия в учении "Славянское братство-2020".

Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

“Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации завершили передислокацию на полигон Брестский для участия в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении “Славянское братство-2020”, – говорится в сообщении.

От вооруженных сил Беларуси в учении принимают участие военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций.

Отмечается, что всего в практических действиях будет задействовано до 1500 военнослужащих, свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники.

Учение будет проводится в два этапа. Первая фаза предусматривает слаживание подразделений. Вторая, активная фаза, с практическим выполнением задач на полигоне Брестский, в Брестском районе и на участке реки Мухавец, пройдет с 21 по 23 сентября.

“В ходе учения военнослужащие двух стран отработают вопросы совместных действий при выполнении задач по борьбе с терроризмом, обменяются опытом организации и ведения специальных действий при выполнении контртеррористических задач”, – добавили в винобороны России.

Что происходит в Беларуси?

В Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 1994 года. В соответствии с утвержденными ЦИК результатами, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.

Президентские выборы состоялись 9 августа. В тот же день вспыхнули протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.

На второй день протестов СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 10 августа стало известно о первом погибшем участнике акции.

Во время акций протеста погибли по меньшей мере 3 человека. 15 августа в Минске состоялось прощание с Александром Тарайковским, который погиб во время протестов 10 августа на улице Притыцкого. Проститься с погибшим вышли тысячи людей.

18 августа стало известно о смерти еще одного протестующего. 19-летний Артем Паруков погиб, по версии правоохранителей, в результате наезда автомобиля на Партизанском проспекте в Минске. Близкие погибшего не верят в эту версию.

19 августа в военном госпитале Минска (Беларусь) умер 43-летний житель города Брест Геннадий Шутов. В него стреляли силовики во время протестов.

Кроме того, эксперты Организации Объединенных Наций задокументировали более 400 обращений граждан, подвергшихся пыткам и истязаниям со стороны правоохранителей после задержания на акциях протеста.