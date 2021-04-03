Covid-19 Украина

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Российских хакеров подозревают в краже тысяч писем чиновников Госдепартамента США

Российских хакеров подозревают во взломе почтового сервера Государственного департамента США и краже тысяч писем чиновников ведомства.

Суббота, 3 апреля 2021, 10:06

Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что затронутые бюро работают над вопросами, касающимися союзников США, в том числе НАТО, европейских и индо-тихоокеанских партнеров.

Неясно, была ли кража электронных писем Госдепартамента частью шпионской кампании SolarWinds, в ходе которой российские хакеры проникали в сети федерального и частного секторов, используя программное обеспечение, разработанное ИТ-компанией SolarWinds.

Отвечая на вопросы о взломе, представитель Госдепартамента заявил, что департамент серьезно относится к своей ответственности по защите своей информации и постоянно принимает меры для обеспечения защиты информации.

“По соображениям безопасности мы не можем обсуждать природу или масштабы каких-либо предполагаемых инцидентов кибербезопасности в настоящее время”, – добавил он.

Кража электронных писем Госдепартамента указывает на то, что подозреваемые российские хакеры смогли получить доступ к большему количеству материалов правительства США, чем было ранее известно широкой публике.

  • Ранее сообщалось, что российские хакеры осуществили кибератаку на систему документооборота государственных органов Украины.
Теги: Держдепартамент, Россия, США, хакеры

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