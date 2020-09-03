Об этом сообщает российское информагентство “Интерфакс”.
“Ваша честь, подождите, я хочу признать вину – я признаю вину!”, – заявил Ефремов до начала заседания.
Отмечается, что сразу после задержания актер вину признавал, однако в суде он начал говорить, что вины не признает, потому что не помнит, что случилось в тот день. Кроме того, его защита привела на процесс свидетелей, которые говорили, будто бы Ефремов в момент столкновения находился на пассажирском месте.
Во время сегодняшнего заседания прокурор запросила для актера наказание в виде 11 лет колонии.
“Прошу признать подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного п. “а” частью 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и назначить ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на три года”, – заявила прокурор.
Выступая в суде, гособвинитель заявила, что вина Ефремова в совершении смертельного ДТП была полностью доказана в ходе судебного процесса.
Кроме того, прокурор считает, что “провалы в памяти” являются способом защиты и попыткой Ефремова уйти от ответственности.
“Утверждения Ефремова, что он не помнит обстоятельств аварии, противоречат ранее данным показаниям в ходе предварительного расследования. Считаем это способом защиты, прошу суд не брать их ко вниманию”, – сказала прокурор.
- 8 июня вечером в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee на скорости выехал на встречную полосу, столкнулся с автофургоном Lada и повредил еще несколько машин. По словам очевидцев, актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Потом Ефремов и сам подтвердил это.
- В полиции Москвы заявили, что в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД с причинением тяжкого вреда здоровью). Но потом обвинение изменили на более серьезное – на п. а ч. 4 этой статьи (нарушение ПДД в состоянии опьянения со смертью человека). Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.