Российский актер Михаил Ефремов в Пресненском суде заявил, что признает вину по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Прокурор просит приговорить его к 11 годам колонии.

Об этом сообщает российское информагентство “Интерфакс”.

“Ваша честь, подождите, я хочу признать вину – я признаю вину!”, – заявил Ефремов до начала заседания.

Отмечается, что сразу после задержания актер вину признавал, однако в суде он начал говорить, что вины не признает, потому что не помнит, что случилось в тот день. Кроме того, его защита привела на процесс свидетелей, которые говорили, будто бы Ефремов в момент столкновения находился на пассажирском месте.

Во время сегодняшнего заседания прокурор запросила для актера наказание в виде 11 лет колонии.

“Прошу признать подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного п. “а” частью 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и назначить ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на три года”, – заявила прокурор.

Выступая в суде, гособвинитель заявила, что вина Ефремова в совершении смертельного ДТП была полностью доказана в ходе судебного процесса.

Кроме того, прокурор считает, что “провалы в памяти” являются способом защиты и попыткой Ефремова уйти от ответственности.

“Утверждения Ефремова, что он не помнит обстоятельств аварии, противоречат ранее данным показаниям в ходе предварительного расследования. Считаем это способом защиты, прошу суд не брать их ко вниманию”, – сказала прокурор.