Российскому блогеру Александре Митрошиной, во время приезда которой в Киев вчера полиция задержала активистов, будет запрещен въезд в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Так, россиянка Митрошина не имела запрета на въезд в Украину. Границу она пересекла через железнодорожный пункт пропуска, во время проверки не было установлено, посещала ли она временно оккупированную АР Крым.

Однако после конфликта, который произошел вчера, пограничники объявят о запрете во въезде блогеру Митрошиной в дальнейшем.

В МВД добавили, что в среднем за сутки пограничники отказывают во въезде 20-30 гражданам РФ, на которых сработала база данных о запрете въезда или превышении срока пребывания или в отношении которых удается установить, что они незаконно посещали оккупированные территории. В течение 2019 года больше 7300 граждан РФ не смогли въехать в Украину.