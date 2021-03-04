Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Россиянка прилетела в аэропорт “Борисполь” вчера вечером рейсом из Минска. По ее словам, в Украину она ехала в личных целях.
Однако в ходе оформления пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта “Киев” установили, что женщина неоднократно нарушала украинское законодательство, ведь не придерживалась порядка въезда-выезда на временно оккупированный АР Крым.
Несколько раз иностранка, которая является российской фотомоделью и актрисой, незаконно попадала на украинской полуостров, где находилась с целью отдыха. На временно оккупированную Россией территорию Украины она въезжала и автомобилем через Керченский мост, и авиарейсом.
За нарушения законодательства гражданка Российской Федерации не смогла пересечь государственную границу Украины и получила от пограничников запрет въезда в нашу страну сроком на 3 года.
Ее вернули обратным рейсом в Минск.
По данным “Суспильного”, речь идет о 49-летней уроженке Беларуси Елене Ивановой-Галицыне.
С 16 лет участвовала в показах и фотосессиях по всему миру. Играла в российском “Театре народного актера”, впоследствии стала играть в фильмах и видеоклипах, а также записывать дуэтные песни с российскими исполнителями в жанре поп-музыки. В частности, она снималась в клипах с российским артистом Сергеем Зверевым.
- Напомним, Окружной административный суд Киева отменил решение СБУ о запрете на въезд в Украину на три года российскому рэперу Алексею Узенюку (известному как Элджей).