Сегодня, 11 февраля, на пленарном заседании Киевского городского совета планировалось рассмотреть вопрос о передаче Благотворительной организации "Фонд памяти "Бабий Яр" в аренду земельных участков, но этот вопрос был снят с повестки дня.

Об этом сообщила депутат от партии “Удар” Юлия Лымарь на своей странице в Facebook.

По ее словам, вопрос о проекте мемориала “Бабий Яр” вызвал неоднозначные дискуссии во многих фракциях.

“По предложению мэра Кличко, в перерыве представители фонда представили концепцию мемориала. Но очевидно, что вопрос непростой, и точно неоднозначный. Мэр принял решение снять этот резонансный вопрос с повестки дня и поручил прокоммуницировать с общиной Киева таким образом, чтобы выйти на поддержку большинства фракций”, – отметила Лымарь.

Она также добавила, что в ближайшее время будет презентация для депутатов этого проекта, на которую также приглашена общественность.

Почему проект мемориала “Бабий Яр” критикуют?

Мемориальный центр Холокоста “Бабий Яр” в Украине основали в 2016 году. По плану в 2023 году на месте урочища Бабий Яр в Киеве должны открыть мемориал с музеем и исследовательской зоной.

Однако проект раскритиковали за то, что он финансируется российскими олигархами Михаилом Фридманом и Германом Ханом. Они решили поставить руководителем Илью Хржановского (российского режиссера фильма “Дау. Дегенерация”).

Но в апреле прошлого года в Сети разгорелся громкий скандал из-за привлечения к съемкам фильма “Дау. Дегенерация” Хржановского младенцев из украинских детских домов.

На фоне скандала всплыло, что Хржановский также является художественным руководителем Мемориального центра “Бабий Яр”. Началось публичное обсуждение предложенной им концепции мемориала.

В ее основе “сочетание перформативних и исследовательских практик”. Главная цель таких практик — “взгляд человека на себя сквозь гиперреальность”. Для этого посетитель будущего музея должен пройти через такие пространства как “зона личных историй”, “историческая нарративная зона Бабий Яр”, “ритуальная столовая” или же “молитвенная зал”. На посетителя должны влиять звуки и запахи, ощущение влажности и неуверенность относительно длины маршрута.

Какой-то отрезок маршрута придется пройти в полном молчании, но при этом и сделать свой “этический выбор”, по примеру “Стэнфордского тюремного эксперимента”, или же экспериментов “доброго самаритянина” или “апатичного наблюдателя”. Внесенные Хржановским идеи вызывают множество этических вопросов, как и и его фильм “Дау. Дегенерация”. Почему — #Буквы рассказывали в материале.

После скандала несколько десятков культурных деятелей и народные депутаты обращались к Мемориальному центру “Бабий Яр” с требованием уволить скандального режиссера с должности художественного руководителя.

Из-за ситуации вокруг режиссера с РФ бывший главный историк проекту Мемориального центра “Бабий Яр” Карел Беркгоф заявил, что больше не может публично поддерживать его “по этическим соображениям”.

Сам Хржановский ответил на критику, обвинив тех, кто выступает против его концепции, в антисемитизме. К тому же, по его мнению, скандалы вокруг его проектов устраивает “преступная группа”.

“В России это делает государство, а в Украине — группа лиц, которым больше подходит название “организованная преступная группа”. Люди, которые подогревают скандалы и инсинуации вокруг проекта, отбрасывают Украину от ее европейского пути в средневековье”, — заявил Хржановский.

В конце июля состоялась веб-конфереция при участии президента Украины Владимира Зеленского, мэра Киева Виталия Кличко, членов наблюдательного совета фонда “Мемориал Холокоста “Бабий Яр” и международных партнеров, посвященная строительству мемориала. Отметим, что одним из членов наблюдательного совета является брат мэра столицы Владимир Кличко.

Во время встречи Зеленский выступил в поддержку проекту мемориала.

При этом в пресс-релизе Мемориального центра не было указано, о каком именно проекте идет речь. Бывший глава Института национальной памяти, нардеп от “Европейской Солидарности” Владимир Вятрович объяснил, что глава государства поддержал альтернативный проект мемориализации Бабьего Яра, предложенный Хржановским.