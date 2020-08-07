Российской певице Наталье Ионовой, более известной как "Глюкоза", запретили въезд на территорию Украины на три года.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

“Россиянка прибыла в Украину среди пассажиров рейса из Минска. При оформлении пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта “Киев” выяснили, что она нарушала украинское законодательство посетив окупированный ее страной Крымский полуостров”, – говорится в сообщении.

В ГПСУ рассказали, что певица неоднократно ездила на концерты и вечеринки в Крым, а во время общения с пограничниками она постоянно путалась в своих ответах, в частности в начале отметила, что в Крыму последний раз была в 2013 году.

В Украину артистка планировала попасть в личных целях. Ей запретили въезд в Украину на 3 года, поставили штамп о запрете въезда и она вылетела обратным рейсом в Беларусь.