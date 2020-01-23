Об этом сообщает российское издание “Новое время”.

Накануне Долгополов сообщил, что им заинтересовалась управление МВД по Московской области, в частности, полиция начала собирать по клубам видео его выступлений.

“Моя карьера вышла на новый уровень – два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство, вау! Вот такое замечательное уведомление пришло в петербургский стендап-клуб, из чего можно сделать вывод, что Россия все еще на пути к бездонной пропасти безумия”, – написал он в своем Instagram-аккаунте.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области подтвердили, что полиция организовала проверку в отношении Долгополова из-за поступившей жалобы на “оскорбление чувств верующих”. Жалобу якобы подал один из жителей Орехово-Зуева в Подмосковье, однако, что именно его оскорбило – пока неизвестно.

Стоит отметить, что помимо религии, комик также шутил о президенте Путине.

Вчера Долгополов рассказал изданию, что планировал выступать в баре “Большой город” в центре Москвы, но, когда он готовился к выступлению, к администрации бара обратился мужчина в гражданской одежде и настойчиво интересовался, приехал ли уже комик и будет ли он выступать.

Именно после этого инцидента он и его команда спешно покинули бар и уехали. По словам концертного директора Армена Гандиляна, артист “почувствовал угрозу” и решил отменить выступление, а позже уехал из страны.