В Польше обвинили российского консула в Познани Игоря Ощепкова в распространении COVID-19: он не соблюдал режим самоизоляции после заражения коронавирусом.

Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в комментарии агентству PAP.

“Генеральный консул Российской Федерации в Познани Игорь Ощепков был признан персоной нон грата в Польше. Согласно процедуре, он покинул территорию Польши. Консул после получения информации о заражении вирусом, который вызывает COVID-19, не соблюдал санитарных требований, участвовал во встречах, появлялся в общественных местах, рискуя жизнью посторонних людей”, – сказал он.

Жарин отметил, что перед принятием решения о высылке в РФ консул совершил ряд действий и поступков, которые составляли дополнительную эпидемическую угрозу в Польше. В частности, его видели, когда он документировал демонстрацию в защиту оппозиционера Алексея Навального 23 января.

Пресс-секретарь подчеркнул, что действия Ощепкова следует расценивать как безответственные и опасные.

“Результатом его действий могло стать заражение других людей и возникновение новых вспышек заболевания. Действия, предпринятые дипломатом, поставили под угрозу здоровье людей, которые могли с ним контактировать”, – сказал Жарин.

Кроме того, по его словам, зарубежные партнеры Польши также отмечали случаи легкомысленного отношения российских дипломатов к правилам противодействия эпидемии.