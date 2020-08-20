Российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали с отравлением. Теперь он в реанимации без сознания.

Об этом в Twitter сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Она написала, что сегодня утром Навальный возвращался на самолете из Томска в Москву. На борту ему стало плохо, потому самолет экстренно приземлился в Омске.

По словам Ярмыш, Навального могли отравить. Так как утром он пил только горячий чай – токсин могли подсыпать туда, а из горячей жидкости он быстрее растворяется и всасывается в кровь.

На данный момент Навальный в реанимации без сознания.

“Это (чай – ред.) было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания”, – сообщила Ярмыш.

Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

На данный момент Навальный без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Результатов анализов пока нет. Врач, который занимается Навальным, отказывается общаться с лечащим врачом оппозиционера.

Врач, который в 10 утра обещал сказать результаты анализов через 2 часа, теперь говорит, что они будут готовы ещё через 2 часа. С лечащим врачом Алексея, Анастасией Васильевой @DrAnastasy он разговаривать отказывается — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Навальный по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии.

Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Это не первый случай с возможным отравлением Навального. В июле 2019 года его отравили в спецприемнике, куда он попал, как организатор митинга за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. На следующие день после задержания Навального госпитализировали с признаками отравления.

Тогда Навальный рассказывал, что у него в какой-то момент начала “гореть и покалывать” кожа на лице, шее и ушах. Врачи сказали, что это “острая аллергическая реакция”, но точную причину отравления так и не установили.

Справка. Навальный – самый известный оппозиционер в России. Он автор различных расследований о коррупции политиков и ТОП-чиновников, поддерживает других оппозиционных кандидатов. Выступает с жесткой позицией в отношении нынешнего российского президента Владимира Путина, призывая граждан в РФ смело высказывать свою позицию против действующей власти и ведущей политической партии “Единая Россия”.

По словам соратников Навального, в Томске (откуда он возвращался), оппозиционер собирал материал для нового расследования.