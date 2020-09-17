Об этом сообщил российский ученый, профессор университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергей Ерофеев.

“Про Алексея Навального теперь еще и такая новость: сегодня ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией, выдвинули его на Нобелевскую премию мира. Эта идея не совсем нова, но она стала актуальнее и должна найти широкий отклик”, – написал он.

Ерофеев отметил, что среди поддерживающих эту идею есть те, кто ранее отрицательно относился к деятельности Навального, но поменял свое мнение.