Фотографії артист опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Українськими містами він їздить з гастролями свого джазового проекту УО5. І, судячи з запису в фейсбуці, його супроводжує дружина Ейнат Кляйн, яка довгий час прожила в Києві.

“Їздимо з “УО5″ по західній Україні – Тернопіль, Хмельницький, Рівне, Чернівці… Я, зізнатися, очікував побачити все-таки дещо глушину – маленькі міста по 200 000 людей. А побачив пишну (і прекрасно відреставровану) архітектуру, стильні ресторани, чистоту. І дуже хороших глядачів”, – написав Макаревич.

Артист опублікував фотографії будівель, які його вразили.