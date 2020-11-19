Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
Гражданин РФ прибыл в аэропорт “Борисполь” рейсом из Минска. По словам Гребенщикова, в Украине планировал присоединиться к телевизионным съемкам.
Отмечается, что пограничники установили, что россиянин незаконно посещал временно оккупированную территорию АР Крым, где принимал участие в съемках. Такими действиями он нарушил требования законодательства Украины о порядке въезда на ТОТ Украины и выезда из нее.
При этом, Гребенщиков наотрез отказывался признать посещения аннексированной Россией украинской территории. Но и объяснить свое прошлогоднее пребывание в Крыму также не смог.
В связи с этим пограничники отказали ему во въезде и вынесли решение о трехлетнем запрете на въезд в Украину. На данный момент гражданина России вернули обратным рейсом в Беларуси.
- Напомним, Окружной административный суд Киева отменил решение СБУ о запрете на въезд в Украину на три года российскому рэперу Алексею Узенюку (известному как Элджей).