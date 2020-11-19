Российскому актеру Кириллу Гребенщикову из-за незаконного посещения оккупированного Крыма на три года запретили въезд в Украину.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Гражданин РФ прибыл в аэропорт “Борисполь” рейсом из Минска. По словам Гребенщикова, в Украине планировал присоединиться к телевизионным съемкам.

Отмечается, что пограничники установили, что россиянин незаконно посещал временно оккупированную территорию АР Крым, где принимал участие в съемках. Такими действиями он нарушил требования законодательства Украины о порядке въезда на ТОТ Украины и выезда из нее.

При этом, Гребенщиков наотрез отказывался признать посещения аннексированной Россией украинской территории. Но и объяснить свое прошлогоднее пребывание в Крыму также не смог.

В связи с этим пограничники отказали ему во въезде и вынесли решение о трехлетнем запрете на въезд в Украину. На данный момент гражданина России вернули обратным рейсом в Беларуси.