Министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в Украине не зарегистрируют ни при каких условиях.

Об этом он сообщил сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает корреспондент #Букв.

Так, нардеп от ОПЗЖ Александр Колтунович заявил, что некоторые страны Европы закупают эту вакцину, и спросил у главы МОЗ, когда это будет делать Украина.

В ответ Степанов заявил, что этого никогда не будет.

“О “Спутнике V”. Я уже неоднократно говорил: ни при каких обстоятельствах “Спутник V” не будет зарегистрирован – российская вакцина на территории страны. То, что касается регистрации в других странах – я уже говорил: в других странах Российская Федерация не забирала территорию и не развязывала войну. И никаким аргументом вы меня не убедите зарегистрировать эту вакцину”, – подчеркнул министр.

Стоит отметить, что в феврале Кабинет Министров Украины запретил регистрировать и использовать российскую вакцину от COVID-19 на территории Украины.

Как известно, за регистрацию российской вакцины выступали представители партии “Оппозиционная платформа – За життя”. Например, народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, выступая в Верховной Раде, заявил, что “будет вакцинироваться в Будапеште “Спутником V”, как и его семья, и призвал зарегистрировать эту вакцину в Украине.

Что известно о российской вакцине от коронавируса?

Как известно, Россия с августа утверждает, что разработала “первую в мире вакцину” от COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения, а также ряд европейских стран и учреждений здравоохранения выразили недоверие этой вакцине, учитывая скорость ее разработки.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что новая вакцина от коронавируса, которую создали в России, вряд ли безопасна и эффективна.

Фаучи отмечал, что прошло слишком мало времени для того, чтобы можно было утвердительно говорить об эффективности вакцины.

Примечательно, что по состоянию на декабрь клинические испытания вакцины все еще продолжались. Третья, финальная фаза клинических исследований, во время которой вакцину вводят тысячам людей, исследователи изучают возможные побочные эффекты и эффективность, еще продолжается. Исследования проводят не только в РФ, но и в Индии, Беларуси, ОАЭ, Венесуэле и других странах.

В конце ноября разработчики российской вакцины заявили об эффективности на 95%. Однако уже есть информация о случаях, когда вакцина не помогла. В частности, 11 ноября стало известно, что в Алтайском крае трое медиков заболели коронавирусом COVID-19 после того, как привились российской вакциной “Спутник V”.

Несмотря на это, Россия уже начинает массовую вакцинацию населения.

Среди тех, кто, кто вакцинировался, — глава политсовета “Оппозиционной платформы — За життя” Виктор Медведчук и его семья.