Міністр промисловості і торгівлі Чехії Карел Гавлічек заявив, що російська державна корпорація "Росатом" буде знята з тендеру на будівництво нового атомного енергоблоку на станції "Дуковани".

Про це він сказав, спілкуючись з журналістами в понеділок, повідомляє газета Pravo.

За його словами, російська корпорація не зможе брати участь в тендері в якості компанії-субпідрядника.

“Нема про що говорити. Протягом декількох днів “Росатом” буде позбавлений можливості участі в тендері з питань безпеки”, – заявив Гавлічек.

Він зазначив, що претендентами на будівництво енергоблоку залишаться французька EDF, американська Westinghouse і корейський KHNP.

Довідка. АЕС “Дуковани” охоплює чотири енергоблоки, на яких встановлені реакторні установки типу ВВЕР-440 В-213. У листопаді 2016 року структура “Росатома” – “РуСат Оверсіз” – повідомила, що держкорпорація передала Мінпромторгу Чехії й CEZ Group пакет документів про потенційну участь в проєкті будівництва нових блоків АЕС. Перед цим концерн “Росенергоатом” повідомив, що Чехія вивчає пропозицію “Росатома” про будівництво на території країни нових енергоблоків на АЕС “Дуковани”.

Як відомо, влада Чехії прийняла рішення вислати з країни 18 російських дипломатів у зв’язку із новими фактами в розслідуванні вибуху, що трапився на складі боєприпасів у 2014 році.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що цей крок заснований на “однозначних доказах”, наданих чеською розвідкою та службами безпеки, які вказують на причетність агентів російської розвідки до масового вибуху 50 тонн боєприпасів на складі у Врбетіце в Моравії в жовтні 2014 року. Тоді загинули двоє людей.

Паралельно поліція Чехії оголосила про розшук двох чоловіків, які 11-16 жовтня 2014 року приїхали у Прагу, а потім в Моравсько-Силезький та Злінський краї. Врбетіце, де сталися вибухи, знаходиться саме в Злінському краї.