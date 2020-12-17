Об этом сообщается на сайте суда.

Согласно этому решению Россию окончательно лишили права участия в международных соревнованиях на 2 года — до 16 декабря 2022 года.

В течение этих двух лет спортсмены из России смогут участвовать в Олимпийских и Параолимпийских играх, любых чемпионатах мира. Однако на их форме должно быть указано, что они являются “нейтральными спортсменами”, не должно символики России во время их выступлений, гимн государства не исполняется.

Для дальнейшего участия своих спортсменов в международных соревнованиях РФ будет должна начать соблюдать требования Всемирного антидопингового кодекса, а также оплатить все штрафы и взносы.